Haberler

Yola dökülen mazotun neden olduğu kazalar kamerada

Yola dökülen mazotun neden olduğu kazalar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda iki ayrı motosiklet kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi yaralanırken, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Peş peşe kazalar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir araçtan yola mazot döküldü. Kayganlaşan yolda ilk kaza, sürücü Mehmet Y. (46) yönetimindeki 16 Y 1413 plakalı motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi ile oldu. Kazada sürücü ile arkasındaki yolcu Serpil Y. (39) yaralandı. Aynı cadde üzerinde kısa süre sonra ikinci bir kaza daha meydana geldi. Sürücü Hakan H. (23) yönetimindeki 16 BHP 580 plakalı motosiklet de yola dökülen mazot nedeniyle devrildi. Bu kazada da sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Peş peşe yaşanan kazalar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! AK Parti'ye katılıyor
Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane önünde akılalmaz doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!
Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla

Havuzda tesettür krizi! Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı

Site havuzunda kaydedilen skandal görüntü tutuklama getirdi
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı

"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı
İBB yöneticisi Karaal'in kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi

İBB yöneticisinin kaçırılması ile ilgili 12 kişi adliyeye sevk edildi
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü

Tarihi zaferi sokağa dökülerek kutladılar

Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler