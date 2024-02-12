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İnegöl'de market kavgasında bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir markette çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, markette çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kemalpaşa Mahallesi Narin Sokak'taki bir markette, Emrah Ö. (30) ile isimleri öğrenilemeyen üç kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Emrah Ö. aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah Ö'yü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İnegöl Bursa Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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