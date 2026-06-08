Mangaldaki ateşin üzerine düşen 2 yaşındaki Emral yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mangaldaki ateşin üzerine düşen Emral K. (2) yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenice Mahallesi Refah Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Bahçede yakılan mangalın yakınında oynayan Emral K., dengesini kaybederek ateşe düştü. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen ve bacaklarında ikinci derece yanıklar oluşan bebek 'Yanık Ünitesi'nde tedaviye alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı