Haberler

Mangaldaki ateşin üzerine düşen 2 yaşındaki Emral yaralandı

Mangaldaki ateşin üzerine düşen 2 yaşındaki Emral yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçede mangal yakılan alanda oynarken dengesini kaybederek ateşe düşen 2 yaşındaki Emral K., bacaklarında oluşan ikinci derece yanıklarla hastanede tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mangaldaki ateşin üzerine düşen Emral K. (2) yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenice Mahallesi Refah Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Bahçede yakılan mangalın yakınında oynayan Emral K., dengesini kaybederek ateşe düştü. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen ve bacaklarında ikinci derece yanıklar oluşan bebek 'Yanık Ünitesi'nde tedaviye alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
10 ünlünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

10 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! Listede sürpriz isimler var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması

Dünya Kupası kampında yılan alarmı

Dünya Kupası kampında yılan alarmı! Federasyon harekete geçti
Ünlü restorandaki şov 2 yaşındaki bebeğin hayatını kararttı

Ünlü restorandaki şov 2 yaşındaki bebeğin hayatını kararttı
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

Süper Lig devinden taraftarlarına büyük sürpriz! Onuachu'yu istiyorlar
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım

Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı