Bursa'da kayalıkta mahsur kalan 2 av köpeği kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kayalıkta mahsur kalan iki av köpeği 7 saatlik bir kurtarma çalışması sonucu sağ salim kurtarıldı. Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayalıkta mahsur kalan 2 av köpeği kurtarıldı.

Süpürtü Köyü taş ocağı civarında 2 av köpeğinin çakalı kovalarken girdiği kayalıktan uzun süre çıkmadığı ihbarı üzerine İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) harekete geçti.

Köpek sahiplerinin verdiği bilgi doğrultusunda yapılan değerlendirmede, köpeklerin girdiği yerin dar ve derin olduğu tespit edildi.

İNDAK ekibinin 7 saatlik çalışması sonucu, mahsur kalan 2 av köpeği kurtarıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen köpekler, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
