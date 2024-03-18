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İnegöl'de kumaş fabrikasında işçi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir kumaş fabrikasında çalışan bir işçi, üzerine devrilen balyaların altında kalarak yaralandı. İşçi, arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kumaş fabrikasında bir işçi, üzerine balyaların devrilmesi sonucu yaralandı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan Şaban U, devrilen kumaş balyalarının altında kaldı.

Yaralanan işçi, çevresindeki arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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