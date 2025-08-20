İnegöl'de Kreşte Boğulma Tehlikesi Geçiren Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel kreşin havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan ve 7 gün süren tedavisinin ardından dün hastanede hayatını kaybeden kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Süleymaniye Mahallesi'ndeki özel bir kreşte 12 Ağustos'ta düzenlenen yüzme etkinliği için havuza giren 4 yaşındaki Berra Dizi, havale nöbeti geçirdi.

Fenalaştığını gören öğretmenleri tarafından havuzdan çıkarılan Dizi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen küçük kız, dün yaşamını yitirdi.

Berra Dizi'nin cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Turgutalp Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İsaören Kent Mezarlığı'nda defnedildi.