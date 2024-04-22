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İnegöl'de köpeklerin saldırdığı ayı yavrusu kurtarıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormanlık alanda köpekler saldırmak üzereyken bir kişi tarafından kurtarılan ayı yavrusu, bakımı yapıldıktan sonra doğaya salındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormanlık alanda köpekler saldırmak üzereyken bir kişi tarafından kurtarılan ayı yavrusu, bakımı yapıldıktan sonra doğaya salındı.

Kırsal Fevziye Mahallesi ormanlık alanda, köpeklerin saldırmak üzere olduğu ayı yavrusunu fark eden İnegöl Fevziye Köyü Kooperatifi Başkanı Ahmet Uzer, ayıyı kurtararak evine aldı.

Uzer, daha sonra orman işletme ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, bakımını yaptıktan sonra ayı yavrusunu bulunduğu yere bıraktı.

Ahmet Uzer, ormandan köye doğru indiği sırada, yolun kenarında bir ayı yavrusu gördüğünü belirterek, şunları anlattı:

"Köpekler saldırmak üzereyken onların önünden aldım ve eve getirdim. Orada bıraksam köpekler parçalardı. Evde ne yapacağımızı bilemedik. Daha sonra durumu muhafaza memurlarına bildirdik. Muhafaza memurlarının gelmesiyle yavru ayının tüm bakımlarını yaptık. Süt verdik, temizledik. Sonra da aldığımız yere bıraktık."

Kaynak: AA / Güncel

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