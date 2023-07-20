İnegöl'de köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşlı bir kadın, komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı ve sol bacağından yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının durumu ise bilinmiyor.