İnegöl'de köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşlı bir kadın, komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı ve sol bacağından yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının durumu ise bilinmiyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı kadın yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında kırsal Edebey Mahallesi'nde tarlada meydana geldi. Türkan Demiral (63), tarlada çalıştığı sırada komşusu Gülbeyaz A.'nın köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek, kadını sol bacağından ısırarak yaraladı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel