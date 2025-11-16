İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: İki Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Gökhan D. (21) yönetimindeki 09 DJ 207 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, takla atarak yan yola devrildi. Ters dönen otomobildeki sürücü ile yanında bulunan yolcu Ahmet A. (21) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.