Bursa'da otomobil trafik levhalarına çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada, başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobil trafik levhalarına çarptı. Yaralanan sürücü Bülent U., hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki trafik levhalarına çarpması sonucu sürücü Bülent U. (27), yaralandı.

Kaza, gece yarısı Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Bülent U. (27) yönetimindeki 16 KBU 70 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünden çıkıp, kaldırımdaki trafik levhalarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, araçtan indikten sonra epilepsi nöbeti geçirerek yere yığıldı. Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
