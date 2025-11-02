İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı: 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı. 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed T. (31) yönetimindeki 16 MC 0993 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücü ile otomobildeki Suriye uyruklu Zekeriya E.(22) ve Zekeriya E.(19) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan ve durumu ağır olan Zekeriya E.(22) ameliyata alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.