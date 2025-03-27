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İnegöl'de Kömürlükte Yangın Çıktı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin yanındaki kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda kömürlükteki arı kovanları ve kesim motoru zarar gördü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki katlı bir evin yanındaki kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi Veliler Caddesi'nde, bina sahibi Nurettin Yıldırım'a ait kömürlükte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü.

Kömürlükte bulunan arı kovanları ve kesim motoru yangın nedeniyle zarar gördü.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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