Bursa'da koltuk imalathanesinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde koltuk imalathanesinin sünger deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi 24. Sokak'ta koltuk imalathanesinin sünger deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesiyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı imalathanedeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.