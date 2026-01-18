Haberler

Yakıtı biten otomobilinin yanında beklerken hafif ticari araç çarpan mobilyacı toprağa verildi

Yakıtı biten otomobilinin yanında beklerken hafif ticari araç çarpan mobilyacı toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yakıtı biten otomobilinin yanında beklerken bir hafif ticari aracın çarpması sonucu 46 yaşındaki Sedat Taç hayatını kaybetti. Kazada başka bir sürücü de yaralandı. Taç için cenaze töreni düzenlendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yakıtı bittiği için yol kenarına çektiği otomobilinin yanında beklerken, hafif ticari aracın çarptığı Sedat Taç (46), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Sedat Taç yönetimindeki 26 ACL 757 plakalı otomobilin yakıtı bitti. Taç, aracını yol kenarına çekerek aşağı indi. Bu sırada aynı yöne giden Tamer D.'nin (21) kontrolünü yitirdiği 16 DZ 410 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında bekleyen Sedat Taç ile otomobiline, ardından da sol şeritte seyir halinde olan Makedonya uyruklu Mustafov Beazit (50) yönetimindeki GE 0464 AC plakalı TIR'a çarptı. Kazada, Sedat Taç ile hafif ticari aracın sürücüsü Tamer D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sedat Taç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mobilyacı olduğu öğrenilen Sedat Taç için İshakpaşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burhan Serbest, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, eski Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, oda ve dernek başkanları ile yakınları katıldı. Namazın ardından Sedat Taç, Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi müjdeli haber: Cezası kaldırıldı

Cezası kaldırıldı! Yıldız isim Aston Villa maçında sahada
Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı

Kedi ile farenin oyun oynadığı yeri görmeniz lazım
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj