İnegöl'de Karne Töreni Dönüşü Kaza: Anne ve Kızı Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, karne töreni dönüşünde meydana gelen otomobil kazasında Ayşe B. ve kızı Erva B. yaralandı. Kazanın ardından küçük kız gözyaşlarına boğuldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada Ayşe B. (33) ile araçtaki kızı Erva B. (7) yaralandı. 1'inci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen Erva, karne töreni dönüşünde geçirdiği kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Paşaören ile Hicran sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Paşaören Sokak'tan çıkan Ayşe B. yönetimindeki 16 KEN 82 plakalı otomobil, Hicran Sokak'ta seyreden Mustafa K.'nin (36) kullandığı 34 VM 5478 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 KEN 82 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Ayşe B. ile yanındaki kızı Erva B. yaralandı. Annesiyle birlikte, okulundaki karne töreninden döndüğü bildirilen ve gözyaşlarına boğulan küçük kız, çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

Yaralanan anne ile kızı, ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

