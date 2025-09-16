İnegöl'de Kaza: 4 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi 70'inci sokakta meydana geldi. Seyir halinde olan Hüseyin Ö. (26) yönetimindeki 16 AEY 002 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammed H. (28) yönetimindeki 16 MB 5742 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Vehbi B. (30) ve Burcu S. (27) yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.