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İnegöl'de Kar Yağışı Başladı, Sürücüler Zor Durumda

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde başlayan kar yağışı, sürücüler için zorlu anlar yaşatıyor. İnegöl-Bursa yolu Ümitalan mevkiinde ve İnegöl-Domaniç yolunda etkili olan kar nedeniyle ekipler harekete geçti.

İnegöl'de kar yağışı başladı, sürücüler zor anlar yaşadı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar etkisini göstermeye başladı. İnegöl-Bursa yolu Ümitalan mevkiinde etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kasım ayının sonlarına yaklaşırken, Bursa'da düşen hava sıcaklığı nedeniyle Uludağ, kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı etkili oldu. İnegöl- Domaniç yolunda etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Ekipler kar yağışıyla birlikte harekete geçti.

İnegöl'de Kar Yağışı Başladı, Sürücüler Zor Durumda
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Güncel
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