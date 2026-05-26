Bursa'da kamyonet kasasından demir kafes düştü; o anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola düşen demir kafes, trafikte kısa süreli aksamaya neden oldu. Çevredeki vatandaşlar kafesi yol kenarına taşıyarak trafiğin normale dönmesini sağladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Bursa istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyonetin kasasında taşınan büyük demir kafes yola düştü. Seyir halindeki diğer araç sürücüleri yola düşen kafes nedeniyle yavaşlamak zorunda kalırken, güzergahta kısa süreli araç yoğunluğu oluştu.

Durumu fark eden çevredeki 3 vatandaş, yola çıkarak demir kafesi sürükleyip yol kenarına taşıdı. Kafesin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Malzemenin düştüğünü fark ederek bir süre sonra olay yerine geri dönen araç sürücüsüne demir kafes teslim edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
