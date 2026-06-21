Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Ahmet K. (27), ağır yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi ile Cerrah mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Cerrah Mahallesi'nden Çeltikçi Mahallesi yönüne giden ve sollama yapan Osman E. (24) yönetimindeki 16 FF 157 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen ve aniden sol şeride geçtiği öne sürülen Ahmet K. idaresindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen motosikletten düşen sürücü, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ahmet K., daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, kamyonet şoförü Osman E., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı