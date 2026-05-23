Bursa'da kamyonet, direğe çarpıp gübre çukuruna düştü: 1 yaralı

BURSA"nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, beton direğe çarptıktan sonra hayvansal atıkların bulunduğu gübre çukuruna düştü. Kazada, sürücü Enes A. (19) yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak'ta meydana geldi. Enes A.'nın kontrolünü kaybettiği 16 ANN 533 plakalı kamyonet, yol kenarındaki enerji nakil hattına ait beton direğe çarpıp, bir çiftliğe ait büyükbaş hayvan dışkısının döküldüğü gübre çukuruna düştü. Kazada yaralanan sürücü Enes A., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Enes A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı