İnegöl'de Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Hamidiye Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Kaza saat 13.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Yarış ile Hacı Molla sokaklarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yarış sokakta seyreden sürücü Semra D.(35) yönetimindeki 16 JYU 19 plakalı otomobil, Hacı Molla Sokak'tan çıkan Ebru N.'nin (29) sürdüğü 16 H 5159 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile 16 H 5159 plakalı otomobildeki yolcu Recep Y.(42) yaralandı. Kazada otomobil sürücüleri ile 16 H 5159 plakalı otomobildeki yolcu olarak bulunan Recep Y.(42) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ

Kamera: BURSA/

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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