İnegöl'de kaçak yollarla giren 5 Afganistan uyruklu yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan kişiler, işlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde devriye gezen Jandarma ekipleri durumlarından şüphelendikleri 5 kişiyi durdu.
Yapılan incelemede yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişi, işlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.