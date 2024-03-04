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İnegöl'de kaçak yollarla giren 5 Afganistan uyruklu yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan kişiler, işlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde devriye gezen Jandarma ekipleri durumlarından şüphelendikleri 5 kişiyi durdu.

Yapılan incelemede yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişi, işlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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