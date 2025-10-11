İnegöl'de Jandarma Operasyonu: Hint Keneviri Ele Geçirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, bahçedeki güvercin kümesine gizlenmiş demetler halinde Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi G.A. (36) gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve karakol ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, G.A.'ya ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, bahçede bulunan güvercin kümesine gizlenmiş Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan G.A. jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.