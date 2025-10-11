Haberler

İnegöl'de Jandarma Operasyonu: Hint Keneviri Ele Geçirildi

İnegöl'de Jandarma Operasyonu: Hint Keneviri Ele Geçirildi
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir evin bahçesindeki güvercin kümesine gizlenmiş demetler halinde Hint keneviri bulundu. Ev sahibi G.A. gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, bahçedeki güvercin kümesine gizlenmiş demetler halinde Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi G.A. (36) gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve karakol ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, G.A.'ya ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, bahçede bulunan güvercin kümesine gizlenmiş Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan G.A. jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
