Elini testereye kaptıran işçinin parmağı koptu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çalışan Emrah Z. (39), sol elini yatay testereye kaptırınca işaret parmağı koptu.

Olay, Mahmudiye Mahallesi 29'uncu Mobilya Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşçi Emrah Z., ahşap kesimi yaptığı sırada elini yatar testereye kaptırdı. Emrah Z.'nin, sol elinin işaret parmağı koptu. Kopan parmağını da yanına alan Emrah Z., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Emrah Z., kopan parmağının dikilmesi için ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

