İnegöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Yaralı çocuğa olay yerinde müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

E.B. (32) idaresindeki 16 KEN 82 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak ile Hicran Sokak kesişiminde M.K. (35) yönetimindeki 34 VM 5478 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 16 KEN 82 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.M.B. (7) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı, daha sonra kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
