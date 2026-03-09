Bursa'da havaya ateş eden şüpheli yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sosyal medyada havaya ateş ettiği görüntüleri yayımlanan Durmuş S. (27) isimli zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.
Polis ekipleri, bir kişinin havaya ateş ettiği görüntülerin sosyal medya platformlarında yayınlanması üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, şüphelinin Durmuş S. (27) olduğunu belirledi.
Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Kadir İnci