İnegöl'de Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Patenli ve bisikletli 2 gencin trafikte yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikteki sürücüler de duruma tepki gösterdi.

Olay, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Patenli ve bisikletli iki genç, seyir halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak bir süre trafikte ilerledi. Trafiği ve kendi can güvenliklerini tehlikeye atan 2 kişi, bir süre bu şekilde yolculuk etti. O anları gören bir vatandaş ise cep telefonu kamerasıyla tehlikeli yolculuğu kaydetti. Görüntülerde gençlerin zaman zaman dengesini kaybettiği görülürken, çevredeki sürücüler de duruma tepki gösterdi.