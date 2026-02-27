Haberler

İnegöl'de polisin "dur" ihtarına uymayan firari hükümlü yakalandı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir firari hükümlü, gerçekleşen kovalamaca sonucu yakalandı. Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timlerinin "dur" ihtarına uymayan bisikletli kişi, kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan M.B.D'nin hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
