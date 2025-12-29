Bursa'da Plastik Fabrikasında İş Kazası: İşçinin Parması Koptu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir plastik fabrikasında makineye elini kaptıran Yaşar A. (52) isimli işçinin parmağı koptu.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Yaşar A., plastik kesimi yaptığı sırada sağ elini makineye kaptırdı. Kazada işçinin sağ el başparmağı koptu. Yaralı işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),