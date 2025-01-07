İnegöl'de Fabrikada Elini Kesen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada çalışan R.S, taşmalama makinesi ile elini keserek yaralandı. Olay üzerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir fabrikada elini keserek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan R.S, taşmalama makinesiyle elini kesti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldıran yaralı, daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel