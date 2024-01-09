İnegöl'de Fabrika İşçisi Testere Kazası Geçirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ahşap keserken elini testereye kaptıran fabrika işçisi Yahya Ç.'nin (20) 2 parmağı koptu.

Olay, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 28'inci Sokak'taki mobilya imalathanesinde meydana geldi. Yahya Ç., ahşapları yatar testere ile keserken, makineye sağ elini kaptırdı. Mesai arkadaşlarının kurtardığı Yahya Ç.'nin 2 parmağı koptu. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Yahya Ç., ilk müdahalesinin ardından, kopan parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.