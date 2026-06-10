4 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden bir fabrika inşaatında beton kolon montajı sırasında dengesini kaybeden Murat A. (54), 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında çalışan Murat A. (54), 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Olay, saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde yapımı süren fabrika inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Murat A., (54), beton kolon montajı sırasında dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Murat A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı