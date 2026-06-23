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Bursa'da elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen işçi öldü

Bursa'da elektrik akımına kapılarak yüksekten düşen işçi öldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalışma yapan Ferdi Aydemir, makara halatının kopması sonucu elektrik hattına temas ederek akıma kapıldı ve yaklaşık 12 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılarak yaklaşık 12 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.

Cerrah Mahallesi Gazi Mareşal Atatürk Caddesi'nde bir binada çalışma yapan Ferdi Aydemir'in (42), makara sistemiyle yukarıya çektiği su oluğu halatının kopması sonucu elektrik hattına temas etti.

Bu sırada akıma kapılan Ferdi Aydemir, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferdi Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
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