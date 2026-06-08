Çocuk parkında 10 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya 1 tutuklama
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çocuk parkında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 10 kişinin yaralandığı olayda gözaltına alınan şüphelilerden Özkan Çakal tutuklandı, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 10 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden Özkan Çakal, mahkemece tutuklanırken. Şüphelilerden Emirhan Y., Melih K., Uğurcan V. ile Berat V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı