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Çocuk Parkında 10 Kişinin Yaraladığı Pompalı Tüfekli Saldırıya 5 Gözaltı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çocuk parkında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

1) ÇOCUK PARKINDA 10 KİŞİNİN YARALADIĞI POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIYA 5 GÖZALTI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 10 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'ndeki çocuk parkına dün saat 18.00 sıralarında giden Özkan Ç. (18), Emirhan Y. (18) ve Melih K. (18) ile burada top oynadıkları Uğurcan V. (27) ve Berat V. (21) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan Özkan Ç., Emirhan Y. ve Melih K., saat 21.00 sıralarında ellerindeki tüfekle parka geri döndü. Parkta bulunanlara pompalı tüfekle defalarca ateş açan 3 şüpheli kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Uğurcan V. ve Berat V.'nin yanı sıra Eymen Ç. (17), Ahmet Ç. (18), Osman Ş. (15), Ratibe A. (36), Bora V. (15), Yusuf S. (13), Davut Ç. (13) ve Musab U. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 10 kişi, ambulans ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS ÖNLEM ALDI

Çevik kuvvet ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için şüphelilerden Özkan Ç.'nin babasına ait marketin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli yakalanırken, kavgaya karışan Uğurcan V. ile Berat V. de tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

'DARBEDİLİNCE KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİK'

Tüfeği kullanan Özkan Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, "Olaydan 2 saat önce parkta top oynadığımız şahıslar bizi darbetti. Biz de bu duruma sinirlenip, yeniden parka giderek tüfekle korkutmak için ateş ettik" dediği öğrenildi. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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