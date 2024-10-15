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İnegöl'de Çiftçi Tarla Sürerken El Bombası Buldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftçi, tarlayı sürerken toprağa gömülü bir el bombası buldu. Durumu bildirdiği muhtar sayesinde jandarma ekipleri ve bomba imha ekibi olay yerine çağrıldı ve el bombası güvenli bir şekilde imha edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftçinin tarla sürdüğü sırada bulduğu el bombası, imha edildi.

İlçeye bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'nde çiftçi İsmail Çelebi traktörle tarlayı sürdüğü sırada topraktan el bombası çıktığını fark etti.

Durumu bildirdiği mahalle muhtarı Fatih Gül, jandarma ekipleri ile irtibata geçti. Bursa'dan bomba imha ekibi olay yerine çağrıldı.

Bomba imha ekibi, güvenli bir şekilde el bombasını imha etti.

El bombasının imha edilmesi kameralara yansıdı.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

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