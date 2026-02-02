Haberler

Bursa'da kayınpederin öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde damadı tarafından tabancayla öldürülen Ahmet Kalkancı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Kavaklaraltı Mezarlığı'na defnedildi. Oğlu Halil Can Kalkancı, cenaze törenine tekerlekli sandalye ile katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde damadı Adem Ünver'in tabancayla vurarak öldürdüğü Ahmet Kalkancı, Kemalpaşa Mahallesi Boşnak Cami'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayda bacağından yaralanan ve tedavisi sonrası taburcu edilen Ahmet Kalkancı'nın oğlu, Halil Can Kalkancı ise cenaze namazına tekerlekli sandalye ile katıldı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

