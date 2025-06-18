İnegöl'de Çalılık Alanda Yangın Çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yeniceköy Mahallesi'ndeki çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yeniceköy Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İnegöl itfaiyesi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel