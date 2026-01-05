Haberler

Bursa'da "dur" ihtarına uymayan çakarlı araç sürücüsüne 178 bin lira ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve çakarlı araç kullanan sürücü A.D.'ye 178 bin lira ceza uygulandı. Kaçan sürücü, polis tarafından durduruldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve çakarlı araç kullanan sürücüye 178 bin lira ceza uygulandı.???????

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde A.D. yönetimindeki 34 FDK 658 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takibe alınan araç, Burhaniye Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde usulsüz çakar tertibatı bulunduğu tespit edildi.

Sürücü A.D'ye, ilgili kanunlara muhalefet suçundan 178 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
