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İnegöl'de bulunan kadın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mezit Deresi kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA GÖNDERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mezit Deresi kenarında bulunan kadın cesediyle ilgili olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Savcılık incelemesinin ardından AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Cumhuriyet Savcısı Adli Tıp İnegöl Bursa Güncel Haberler

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