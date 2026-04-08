Bursa'daki kavgada bir kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde dün çıkan kavgada Sinem Y'yi bıçakla bacağından yaralayan Cankız Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Dün aralarında husumet olduğu iddia edilen Cankız Ç. ile Sinem Y. (17) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Sinem Y, bacağından bıçakla yaralanmıştı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen Sinem Y, İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Olay yerinden kaçan ve kavgada yaralanan Cankız Ç. ise ekiplerce yakalanıp özel bir hastaneye götürülmüştü.