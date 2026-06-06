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Barajda bulunan ölü inek, bulaşıcı hastalık riskine karşı sudan çıkarılarak gömüldü

Barajda bulunan ölü inek, bulaşıcı hastalık riskine karşı sudan çıkarılarak gömüldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda ölü bulunan inek, bulaşıcı hastalık riskine karşı ekipler tarafından sudan çıkarılarak açılan çukura gömüldü. Hayvanın sahibinin tespiti için çalışma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nda ölü bulunan inek, bulaşıcı hastalık riskine karşı sudan çıkarılarak açılan çukura gömüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Boğazköy Barajı'nda meydana geldi. Bölgeden geçen bir kişi, kötü koku yayılan barajda ölmüş ineği fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye arama kurtarma ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olası bulaşıcı hastalık riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Çalışmanın ardından itfaiye ekipleri, botla girdikleri barajdan ölü ineği çıkardı. Bulaşıcı hastalık riskine karşı ölü inek açılan çukura gömülürken, hayvanın sahibinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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