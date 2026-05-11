İnegöl'de asayiş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi ile Kiraz Sokak'ın kesiştiği kavşakta Emre D. (21) yönetimindeki 16 BIB 510 plakalı motosiklet ile Oktay D. (47) idaresindeki 16 KGR 14 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Emre D, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde de Hurishan B. (41) yönetimindeki 34 KKA 830 plakalı motosiklet ile Gamze D'nin (34) kullandığı 55 AGF 195 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hurishan B, ağır yaralandı. Yaralının tedavisi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Akhisar Mahallesi'nde Mehmet V'ye (40) park ettiği aracından çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi bıçakla saldırdı.

Karnından 3 bıçak darbesi alan Mehmet V, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Mahmudiye Mahallesi Su Yolu Caddesi'nde İpek D. idaresindeki 16 BEV 024 plakalı motosiklet ile Semih A. (32) idaresinde ki 16 HD 943 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.