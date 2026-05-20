İnegöl'de anaokulu öğrencileri doğayla iç içe eğitim alıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatma Mehmet Göztepe Anaokulu öğrencileri, okul bahçesinde tavuk, tavşan, ördek besleyip sebze yetiştirerek doğal yaşamı uygulamalı öğreniyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde anaokulu öğrencileri, okul bahçesinde tavuk, tavşan, ördek besliyor, çeşitli sebze ürünlerinin de yetiştirilmesini öğreniyor.

Fatma Mehmet Göztepe Anaokulu'nda öğrenciler geleceğe doğayla iç içe ortamda gördükleri eğitimle hazırlıyor.

Okul idaresi, öğretmenler ve veliler tarafından okulda bulunan atıl haldeki arazi, öğrencilerin teorikte öğrendiği doğal yaşam konularının pratikte uygulanabilmesi amacıyla hazırlanarak faaliyete geçirildi.

Okul bahçesinde bulunan doğal yaşam alanında tavuk, ördek, tavşan gibi hayvanları besleyen öğrenciler, domates, fasulye, marul, biber gibi sebzelerin de yetişmesini öğreniyor.

Öğrenciler doğadaki böcekleri de mercekle inceliyor.

Okul Müdürü Tuğba Canbaz, öğrencilerin geleceğe hazırlandığını söyledi.

Okulda 150 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Canbaz, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin doğa ile iç içe eğitim görmesi için bahçemizde doğa temelli bir öğrenme bahçesi tasarladık. Bahçemizde çeşitli eğitim bölgeleri bulunmaktadır. Bunların içinde tarım alanları, ekim ve dikim alanları, hayvanların yaşam alanları, yaşam beceri eğitim merkezlerimiz bulunmaktadır. Öğretmenlerimiz sürekli öğrencilerimizi dışarıya çıkararak yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktadır."

Canbaz, "Öğrencilerimiz bu eğitim modeliyle hem doğayı ve doğal yaşamı öğreniyor hem de psikolojik olarak kendilerini geleceğe hazırlıyor. Derslerde gördükleri eğitimleri burada pratikte uygulayarak aslında hayatı ve hayattaki varlıkları görmüş oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kadir İnci
