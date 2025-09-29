Haberler

İnegöl'de 69 Yaşındaki Adam Yol Kenarında Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında hareketsiz yatan 69 yaşındaki Faruk Yetiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cuma Mahallesi Halim Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Faruk Yetiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yetiz'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
