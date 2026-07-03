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İnegöl'de evin mutfağında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir apartmanın en üst katında buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, mutfak bölümünde hasar oluştu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 04.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, mutfakta bulunan buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürdü.

Yangın nedeniyle evin mutfak bölümünde hasar oluşurken, olayda yaralanan birinin olmadığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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