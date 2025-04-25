İnegöl'de 3 Firari Hükümlü Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö, "hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. ve "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ'yi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel