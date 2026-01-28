2'nci katın penceresinden düşen 2 yaşındaki Mehmet yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Mehmet D., bahçedeki yeşil alana düştü. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu iyi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen Mehmet D. (2) yaralandı.
Olay, saat 09.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Zeybekler Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Annesi mutfaktayken uyanıp yatak odasının açık olan penceresine tırmanan Mehmet D., dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten bahçedeki yeşil alana düştü.
İhbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mehmet D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.