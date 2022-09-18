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Yediği elmaları sindiremeyen inek telef oldu! Olayı gören sahibi üzüntüsünden öldü

Güncel Haberler

Yediği elmaları sindiremeyen inek telef oldu! Olayı gören sahibi üzüntüsünden öldü

Zonguldak'ta, bir inek çok fazla elma yiyince fenalaşarak telef oldu. Olayı gören sahibi Durmuş Alboğa ise üzüntüsünden kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Alboğa, hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta Durmuş Alboğa, ineklerini sabah saatlerinde beslenmeleri için araziye saldı. Akşam saatlerinde çevredekilerin, ineklerden birinin yakındaki bahçede fenalaştığını söylemesi üzerine Alboğa, belirtilen yere koştu. İneğini kurtarmaya çalışan ancak başaramayan Alboğa, üzüntü içerisinde gittiği yaklaşık 100 metre mesafedeki evinde fenalaşıp yere yığıldı.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdikten sonra Alboğa'yı köy dolmuşuyla yola çıkardı. Karadere köyü yol ayrımında ambulansa alınan Alboğa'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş Alboğa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinde, ölen ineğin çok fazla elma yediği ve sindiremediği belirlendi. Bahçede ölen inek, belediyenin iş makinesiyle dere yatağının kenarında kazılan çukura gömüldü.

Durmuş Alboğa'nın cenazesi morgdan alınıp köydeki evinin önüne getirildi. Alboğa, burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kalp Krizi Zonguldak Saraycık Eylül 3. Sayfa Güncel Haberler

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