İneği uçuruma yuvarlanarak telef olan 7 çocuklu aileye destek

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tek geçim kaynakları olan ineğin uçuruma yuvarlanarak telef olması nedeniyle zor günler yaşayan 7 çocuklu Özbek ailesine, İstanbul'da yaşayan iş insanı İbrahim Özkan tarafından bir inek ve bir buzağı hediye edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tek geçim kaynakları olan ineğin yaklaşık 200 metrelik uçuruma düşerek telef olması nedeniyle zor günler yaşayan Özbek ailesine bir inek ve bir buzağı desteğinde bulunuldu.

Yüksekova'ya bağlı Yeniışık köyünde yaşayan 7 çocuklu Özbek ailesinin hem geçim kaynağı olan hem de çocukların süt ihtiyacını karşılayan ineği, iki gün önce otladığı sırada uçuruma yuvarlanarak telef oldu.

Olayın basına yansımasının ardından Türkiye'nin farklı illerinden hayırseverler aileye destek olmak için harekete geçti. Eski İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz'ın girişimleriyle İstanbul'da yaşayan iş insanı İbrahim Özkan, aileye bir inek ve bir buzağı gönderdi.

Van'ın Gevaş ilçesinden temin edilen hayvanlar, Yeniışık köyünde yaşayan Özbek ailesine teslim edildi.

"ÇOK MİNNETTARIM"

Yıllardır büyük emekle baktığı ineğin telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirten Ayni Özbek, şunları söyledi:

"Bir ineğim vardı. Dağdan uçuruma yuvarlandı ve öldü. Biz perişan olduk. Torunlarım için de çok üzüldüm. Allah herkesten razı olsun. Farklı yerlerden yardım geldi. İstanbul'dan İbrahim Özkan'a ve Yaşar Yorulmaz'a teşekkür ediyorum. Çok minnettarım."

İshak Özbek de kış şartlarının bölgede ağır, yem ve ot fiyatlarının da yüksek olduğunu belirterek, "İbrahim Özkan ve Yaşar Yorulmaz'ın katkıları sayesinde yeniden inek sahibi oldum. Bu zor günümüzde herkes yanımızda oldu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA